Bruno Conti in lacrime: "Tutto ha una una fine, ora voglio godermi la famiglia"

Sogno Dovbyk. Il Genoa ci prova, anche se l'operazione non si preannuncia semplice. Il grande feeling mantenuto fra l’attuale tecnico genoano De Rossi e il ventinovenne attaccante ucraino della Roma - scrive Filippo Grimaldi su 'La Gazzetta Sportiva' - potrebbe rappresentare un motivo in più per riuscire a portare avanti una trattativa di fatto ancora in embrione. Rimane, però, innanzitutto la grande incognita legata all’ingaggio dello stesso Dovbyk, che è superiore ai tre milioni e dunque ampiamente al di fuori dei parametri finanziari del Grifone. C’è stata una certa apertura del club giallorosso al possibile prestito, ma ora bisognerà verificare, numeri alla mano, la fattibilità dell'operazione.