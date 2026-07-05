Di fronte a un Paraguay ostico e per molti provocatorio, la Francia mantiene la pazienza e centra l'obiettivo: i quarti di finale del Mondiale. La squadra di Deschamps passa col risultato di 1-0 grazie al rigore trasformato da Kylian Mbappé, ancora decisivo e protagonista. Lo è stato anche Manu Koné, che ha strappato consensi con la sua prestazione: "È stata una partita molto dura, ma siamo contenti. Oggi ci siamo adattati. Loro erano una squadra piuttosto... fisica! Scegliamo le parole con cura (sorride, ndr). Siamo riusciti a tenere testa agli avversari nei contrasti, abbiamo vinto 1-0, siamo stati efficaci. Ci sono stati alcuni interventi un po' eccessivi, ma non siamo caduti nella loro trappola. L'allenatore ci aveva avvertito durante la settimana. Siamo stati intelligenti, volevamo solo vincere", le parole di Koné a beIN Sports.