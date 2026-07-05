Tra la Roma e il giocatore l’accordo è stato trovato da tempo: un quadriennale da cinque milioni a stagione.
Svilar, voglia di Roma e Champions: il duro allenamento in vista del ritiro estivo
La data cerchiata in rosso è quella di martedì 7 luglio. Entro quel giorno la Roma, a meno di sorprese, presenterà l'offerta ufficiale al Marsiglia per Mason Greenwood. Come riporta Francesco Balzani su 'La Gazzetta Sportiva', i Friedkin, infatti, stanno per scendere in campo con l’obiettivo di regalare l'inglese a Gasperini. La proposta giallorossa sarà di circa 45 milioni, bonus compresi. Tra la Roma e il giocatore l’accordo è stato trovato da tempo: un quadriennale da cinque milioni a stagione.
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