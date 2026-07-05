Leandro Paredes ci riprova, ma stavolta il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma è quasi fatto. E si nota perfettamente il cambio del tono e delle dichiarazioni del centrocampista del Boca Juniors rispetto al passato, quando il pressing era totale e lo scenario era concreto. Intervistato da 'Dazn', Paredes è tornato a parlare del futuro della Joya: "Per me sarebbe un piacere averlo con me al Boca, poi lui prenderà le sue decisioni e sicuramente avrà tante cose in testa. Per me sarà un piacere se verrà con me, altrimenti gli auguro sempre il meglio perché è una grandissima persona". La decisione, Dybala, l'ha sostanzialmente già presa ed è giallorossa. Per il ritorno in Argentina c'è ancora tempo.