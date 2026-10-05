Wesley Sneijder, quattro anni passati all'Inter con cui ha vinto il triplete nell'epoca di Mourinho, analizza il momento attuale dei nerazzurri guidati da Chivu, suo ex compagno, con un augurio di vincere ancora in Europa: "Quanto ci starebbe bene una nuova Champions quest'anno, poi la finale si gioca di nuovo a Madrid...". E per il campionato ha un'idea chiara, come ha dichiarato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

In campionato chi è la principale antagonista?"La Roma con Gasperini è particolarmente aggressiva e pericolosa, soprattutto con questo Malen che segna sempre e attacca la profondità al momento giusto: pochi sanno farlo così. Ora il Como ha gli occhi di tutti addosso ed è molto interessante. Ma le altre - Milan, Juve e pure Napoli -, come fai a non considerarle?".