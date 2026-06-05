Presto potrebbe aggiungersi anche la plusvalenza legata alla cessione di Baldanzi, vicino al Genoa
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Piccole plusvalenze crescono, in attesa della probabile cessione di un big. Dopo il riscatto esercitato dagli spagnoli dell'Elche per Buba Sangarè (a 4,5 milioni, con una plusvalenza di circa 3 milioni), ieri è stato il turno del Lens per Saud Abdulhamid. Il terzino saudita è infatti passato definitivamente al club francese. Nelle casse giallorosse entrano così 3,5 milioni, che si vanno a sommare ai 500mila euro già
incassati la scorsa estate. Presto potrebbe aggiungersi anche la plusvalenza legata alla cessione di Baldanzi, vicino al Genoa, spiega Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, per poco più di 8 milioni. Mentre continuano le trattative con il il Nottingham Forrest per Ziolkowski. Entro il 30 giugno arriveranno anche 6 milioni per la questione Calafiori.
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