C'è un filo invisibile che lega il destino della Roma alla tradizione dei difensori centrali greci. Un legame forte, costruito sulle belle prestazioni del passato di Traianos Dellas e Kostas Manolas, che a stretto giro potrebbe rinnovarsi con un altro guerriero alle latitudini di Trigoria: KonstantinosKoulierakis. Un'operazione in chiusura che ha visto ieri Tony D'Amico impegnato su due fronti. Da una parte, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, senza dover spendere nemmeno troppe parole, il ds ha incassato la piena disponibilità del greco a trasferirsi nella Capitale. Dall'altra, ha negoziato con i dirigenti tedeschi per ore sui bonus su una base fissa di 15 milioni. con un club come quello giallorosso che gioca a tutto campo in queste ore sul mercato, sono inevitabilmente attesi anche oggi novità e sviluppi circa le altre zone di campo e gli altri ruoli da sistemare. Tramontata ormai la possibilità di arrivare a Antonio Nusa del Lipsia per gli altissimi costi dell'obiettivo norvegese, la Roma ha continuato a trattare Abde Ezzalzouli del Betis (offerta da 35 milioni più tre di bonus) e Jean-Matteo Bahoya dell Eintracht. Ma, nelle ultime ore, si è fatta più concreta la pista che porta al 24enne del Brentford Kevin Schade. com'è noto, serve un terzino a tutta fascia per il dopo Celik. Resta in pole il terzino spagnolo dello Sporting Lisbona, Ivan Fresneda, valutato più di 20 milioni: la Roma è intenzionata a offrire 15 più bonus.