Un romanzo a puntate, l'ultima delle quali sembra preannunciare un clamoroso lieto fine. Lungo il sentiero tortuoso percorso finora da Porto e Roma nell'operazione Rodrigo Mora, tra offerte, dietrofront e silenzi assordanti, la tensione di una settimana intera tra le parti potrebbe ora sciogliersi in una stretta di mano. Perché ieri la spinta del trequartista, del suo consulente Luis Miguel Henrique, dell'agente Jorge Mendes e soprattutto dei proprietari giallorossi Dan e Ryan Friedkin ha avuto l'effetto di riaprire il dossier. E proprio l'intervento della presidenza giallorossa ha giocato un ruolo chiave, rilanciando la prima soluzione prospettata ai Dragoes per il giocatore dei 25 milioni più bonus e il 50% delle futura rivendita, che il club giallorosso potrà annullare versando ulteriori 25 milioni. Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Polemiche a parte, Porto e Roma continuano ora a lavorare nella stessa direzione nel segno dell'ottimismo come conseguenza della volontà di Mora, che piace tanto a Gasp, e dello sforzo dei Friedkin. Oggi il possibile scambio di documenti per una svolta a lungo attesa che darebbe la stura all'altra operazione per la fascia sinistra: quella dell'esterno basso dell'Inter Luis Henrique (il brasiliano ha già dato l'ok al trasferimento), la cui alternativa è Udogie del Tottenham.