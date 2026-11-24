Ci sarà da divertirsi, su questo ci sono pochi dubbi. Perché Luis Enrique e Gasperini sono due allenatori che amano il calcio, che vogliono sempre giocare e fare la partita. Senza speculazioni, senza sotterfugi. Ma ci sarà da divertirsi anche per tanti altri motivi, non fosse altro perché PSG e Roma sono due macchine da gol. La prima in Champions League, la seconda nel proprio campionato, la nostra Serie A. E non è un caso che, a modo loro, siano anche le regine della produzione offensiva. Nessuno in Europa - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - segna infatti quanto il PSG. E nessuno in Italia è in grado di tenere il ritmo dei giallorossi. Già, perché se Parigi ride, Roma non piange (Sparta e Atene ci perdoneranno, in tal senso...). La Roma è infatti la squadra che in Serie A ha segnato più di tutte, ben 36 reti nelle prime 12 giornate. Di più: negli ultimi 76 anni, nel nostro campionato nessuno è riuscito a fare meglio di Gasperini. Bisogna risalire addirittura alla stagione 1950-51 per trovare qualcuno in grado di segnare di più dei giallorossi. E anche in Champions League la squadra di Gasp si è fin qui fatta rispettare, con 10 reti in 4 gare, alla media di 2,5 a partita.