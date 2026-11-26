L’appetito vien mangiando. E lo stomaco di Gasp è ancora vuoto. La Roma continua a dispensare magia. Contro il PSG è arrivata l’ennesima prestazione da sogno della stagione. Non era scontata alla vigilia, e nemmeno durante il match. Ma Gasp ha dato a questa squadra un’impronta indelebile: ora la Roma sa di potersela giocare con tutti. Anche contro chi ha vinto la Champions per due anni consecutivi, per intenderci. I giallorossi stanno riscrivendo record su record. Mai la Roma aveva segnato così tanto. Con le due reti al Parco dei Principi sono già 48 in stagione, con ben 14 marcatori diversi. Un dato unico per una Roma da sogno. E non è tutto. Per la prima volta nella storia, i giallorossi hanno segnato almeno due gol in dieci partite di fila. Non era mai successo. Ora testa al Monza, con le stigmate dei grandi.