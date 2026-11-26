La quinta giornata della League Phase di Champions League ha offerto indicazioni importanti, tra conferme e risultati inattesi. Ma soprattutto ha restituito una Roma di livello mondiale, cresciuta, in grado di guardare al futuro con ancora più fiducia e soprattutto ambizione. Il 2-2 in casa del PSG resterà per quella che è una prestazione enorme della squadra di Gasperini, alla pari - anzi superiore - alla formazione che negli ultimi due anni ha letteralmente dominato il mondo, con due Champions vinte di fila. Poi c'è ovviamente anche l'aspetto dei punti, che tanto secondario alla fine non è. Quello conquistato dalla Roma al Parc des Princes è preziosissimo, perché muove una classifica non positiva per i giallorossi, che però restano largamente in corsa per qualificarsi al playoff. Con cinque gare disputate e tre ancora in programma, il quadro comincia a delinearsi e la Roma - come le altre tre italiane - può iniziare a fare qualche conticino.

Roma, per il playoff servono almeno altri 6 punti: cosa è successo nelle precedenti League Phase

I capitolini partono ora da(25esimi, sarebbero i primi eliminati), frutto della vittoria con loe i pareggi cone per arrivare tra le prime 24 serviranno grosso modo, anche 5. La reference ce la forniscono le prime due classifiche della nuova League Phase. Due stagioni fa,riuscirono a qualificarsi infatti ai playoff con, gli stessi della, che rimase però esclusa a causa della(-7). Nella scorsa edizione, invece, la quota si è abbassata ulteriormente:hanno conquistato il pass per il playoff con appena. Tra l'altro in modo a dir poco rocambolesco, ricordando il gol incredibile del portiere dei portoghesi - allenati da Mourinho -alnel recupero. A restare fuori, nonostante gli stessi 9 punti, furono Marsiglia, Pafos e Union Saint-Gilloise, penalizzate ancora una volta dalla differenza reti. Bodo e Benfica avevano infatti chiuso rispettivamente a -1 e -2, mentre OM e Pafos si erano fermate al -3. Ed entrambe le squadre citate, poi qualificate in extremis, eranodopo quinta giornata.

Getty Images

In sostanza, per essere totalmente tranquilla, alla Roma basterebbero due vittorie e un pareggio, arrivando a 12 punti. Con qualcosa in meno, il rischio beffa salirebbe e soprattutto sarebbe costretta a guardare i risultati delle altre e contare i gol, vero elemento decisivo al termine degli ultimi 90 minuti. Ma qui la base di partenza dei giallorossi è già di gran lunga migliore di tutte le altre dirette concorrenti. La squadra di Gasp è ora a +2 e per trovare un dato migliore bisogna salire fino al 15esimo posto del Bayern Monaco. Numeri che fanno ben sperare. Così come un calendario che non va sottovalutato, ma che è senza dubbio abbordabile, soprattutto dopo aver visto la prestazione di Parigi. L'8 dicembre all'Olimpico arriva lo Sporting di Fonseca, al momento nono in classifica con 10 punti. È questa la squadra più complicata, almeno guardando la graduatoria della League Phase. Poi il salto fino a gennaio, quando il 19 la Roma volerà ad Atene per affrontare l'Aek attualmente 31esimo con 3 punti. La chiusura sarà invece di nuovo in casa, contro il Lille di Davide Ancelotti (4 punti) che ieri sera ha conquistato la sua prima vittoria in Champions battendo però il Bayern Monaco. Tutti avversari alla portata, ma comunque potenzialmente molto pericolosi. E importante sarà anche incrementare positivamente il bottino della differenza reti, per mettersi al riparo da potenziali beffe. Il margine di errore è ridotto, ma con questa Roma diventa tutto più facile.