Raspadori subito: Jack e la Roma lavorano sui bonus, in 48 ore il suo sì

Alla Roma sono fiduciosi, l'idea è che non ci possono essere deragliamenti nel percorso che sta per portare Raspadori in giallorosso. L'attaccante azzurro sarà presto un giocatore della Roma, a meno che in queste ore non succeda qualcosa di davvero clamoroso. Ieri l'Atletico Madrid ha dato l'ok all'offerta presentata dal ds Massara 48 ore fa (2 milioni per il prestito oneroso e 19 per un diritto di riscatto condizionato). E poi hanno parlato direttamente con il giocatore. Raspadori sapeva, ma ha voluto prendersi 48 ore per riflettere. Facile sciolga le ultime riserve anche prima, magari già oggi. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il motivo? Raspadori sa che ci sono anche altre due squadre che sono interessate al suo futuro: la Lazio di Sarri e quel Napoli dove ha già vinto due scudetti nelle ultime tre stagioni (il Galatasaray l'ha invece scartato subito come opzione). E allora vuole capire un po' tutto e magari riuscire a strappare qualche situazione più favorevole dal punto di vista personale dell'ingaggio. Per la Roma sarebbe un ingaggio top, 3.8 milioni più bonus: più di lui oggi guadagnerebbero solo Dybala e Pellegrini. Se tutto andrà bene Raspadori potrebbe essere in panchina con la Roma già il 6 gennaio, nella trasferta di Lecce. Da capire se Simeone lo convocherà oggi per la trasferta in terra basca di domani contro la Real Sociedad. Con la Roma Raspadori potrebbe giocare sia riferimento offensivo, da centravanti, sia sottopunta a sinistra, in quel ruolo che Gasp vuole riempire della scorsa estate.