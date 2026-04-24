Ranieri addio, ha vinto Gasp. Svolta alla Roma la scelta del club premia il tecnico

"guida fidata" su cui poter contare. Niente, tutto finito, tutto evaporato nell'arco di appena dieci mesi. Tanto, infatti, è durata l'avventura di Claudio Ranieri come senior advisor dei Friedkin, con la proprietà giallorossa che ieri ha deciso di interrompere il rapporto con il proprio consulente personale. Un rapporto che doveva traghettare la Roma nella nuova era, quella del centenario. Ieri - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - è stata una giornata lunga a Trigoria e non solo. Lo stesso Ranieri, infatti, nel corso della mattinata ha preso parte al premio Città di Roma. Parlando da dirigente giallorosso. Frasi che facevano presagire tutto tranne che a una imminente frattura. E invece ieri, compatibilmente con il fuso orario americano, è arrivato il terremoto nel corso delle prime ore del pomeriggio, dopo che la situazione era precipitata nella notte italiana tra mercoledì e giovedì. Ranieri è stato quindi convocato a Trigoria e messo al corrente della decisone della proprietà. Si sono messi al lavoro gli avvocati (anche per dirimere le questioni economiche), i Friedkin si sono affidati al loro uomo di fiducia a Trigoria (Ed Shipley) e per tante ore si è quindi atteso un comunicato ufficiale che poi non è arrivato. E che - a meno di clamorosi colpi di scena - arriverà oggi. Sul campo degli imputati Ranieri è finito dopo le interviste del pre-Pisa, quando ha detto: "Facile parlare solo di Wesley e Malen, ma tutti gli acquisti sono stati condivisi con l'allenatore", per rispondere alle critiche del giorno prima di Gasp. Con Ranieri molto probabilmente andrà via anche Frederic Massara. A Gasp piacerebbe lavorare con Giuntoli, che però punta ad andare all'estero. E allora i possibili sostituiti possono essere D'Amico (Atalanta) e Sogliano (Verona). Ds a parte, bisognerà poi mettere le mani anche sullo staff medico e gran parte di quello tecnico, tutti uomini che facevano capo a Ranieri.