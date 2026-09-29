Jacob Ramon è una delle sorprese del Como. Lo spagnolo ha anche conquistato la nazionale ed è carico per il big match in programma l'11 ottobre. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport sulla corsa scudetto:

E dopo la sosta Como-Roma. "Partidazo. La Roma è fortissima e lotterà per lo scudetto".

L'Inter è la grande favorita? "Hanno vinto con distacco un anno fa, si sono rafforzati bene e sono partiti col piede giusto. Però cercheremo di metterli in difficoltà".

Ecco, e voi? "Non ci pensiamo. Abbiamo appena iniziato. Cercheremo di vincerle tutte e poi vedremo dove saremo a fine stagione. Piano piano".