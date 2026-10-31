E saltare gli attaccanti è sempre stata una prerogativa di Gian Piero Gasperini. Ma nella carriera del tecnico ci sono tanti centrocampisti che hanno vissuto il loro periodo d'oro da un punto di vista delle realizzazioni. Da Pasalic e Koopmeiners, passando per il Cristante versione bergamasca. All'elenco si è aggiunto da un po' anche Niccolò Pisilli, che stasera a Udine partirà per la sesta volta di fila titolare, complice anche l'assenza di Koné. Niccolò si sta dimostrando il bomber in più per Gasp in questo inizio di stagione, dove a segnare è praticamente tutta la rosa. Il classe 2004 - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - ha già siglato 4 reti: si tratta del secondo più prolifico della Roma dopo Malen (10). Pisilli ha raggiunto quota 10 reti a 22 anni ancora da compiere e con 82 presenze all'attivo, prima di quanto non avesse fatto, per esempio, Daniele De Rossi, che festeggiò la decima marcatura alla gara numero 105 in giallorosso, quando aveva 22 anni e 7 mesi.