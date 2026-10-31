Novanta, la paura. Ma per Pisilli non c'è più nulla da temere. Quella di questa sera sarà la novantesima presenza con la maglia giallorossa, un orgoglio per un ragazzo nato e cresciuto con la Roma nel cuore. Tre anni fa la prima rete in Europa League, dieci giorni fa la prima in Champions League con la fascia da capitano al braccio. Questa stagione può essere, finalmente, quella della consacrazione. Nelle gerarchie parte dietro a Koné e Cristante, ma ha una caratteristica che gli altri compagni di reparto non hanno. È bravo a far gol, non un dettaglio da poco nel calcio. Gasperini lo ha schierato in mediana, ma anche sulla trequarti, e i risultati fino a questo momento sono stati straordinari. Un percorso simile - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - a quello di Pasalic, che a Bergamo era arrivato per fare il trequartista e che per 92 volte con Gasperini si è ritrovato a giocare più indietro (in 21 occasioni addirittura da mediano). Un cambio di ruolo per il croato che non gli ha fatto perdere il vizio del gol. In quella posizione ha timbrato il cartellino in 16 occasioni, collezionando anche 18 assist. Se la Roma è diventata una macchina da reti è anche merito di Pisilli, che riesce sempre a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto.