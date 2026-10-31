La prima è andata, messa in cassaforte martedì scorso contro il Cagliari, anche se con qualche piccola ansia di troppo, è vero. Ma se quella partita è già andata in archivio, adesso ci sono le altre cinque che possono mettere davvero le ali alla Roma. A cominciare da quella di oggi pomeriggio a Udine. Con cinque partite in cui Gasperini può anche pensare di fare l'en plein. Certo, in mezzo a questi cinque impegni di campionato ci saranno anche le due trasferte di Champions League, la prima in casa del Manchester United (martedì prossimo) e la seconda a Parigi, di fronte ai campioni in carica del PSG (il 25 novembre). Due gare - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - da far tremare i polsi a chiunque, anche se poi lo United è in una crisi di gioco e di risultati che sembra essere senza fine. Due gare che possono anche togliere energie (mentali e fisiche) ai giallorossi, creando magari qualche problema in funzione delle partite successive.