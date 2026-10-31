Divieto di sosta. A Udine, nel pomeriggio, parte l'ultima settimana della Roma prima della nuova pausa per le nazionali. Dall'Udinese al Sassuolo, passando per l'affascinante gara a Old Trafford contro il Manchester United in Champions: tre gare per chiudere al meglio un ciclo che, fin qui, ha dato risposte importanti. La banda di Gasperini, pur colpita da diversi infortuni, ha tenuto un passo da grande, alimentando i sogni dei tifosi - 5.000 i romanisti presenti oggi in Friuli - e confermando la crescita rispetto all'anno scorso. I punti, dopo 9 giornate di campionato, sono gli stessi (21) di dodici mesi fa, ma la qualità della rosa è cresciuta e il peso dei risultati fatti è diverso. Nella corsa contro se stessa per alzare l'asticella - scrive Simone Valdarchi su 'Il Corriere della Sera' - è utile proseguire nel confronto con l'ultima annata. E, contro le stesse avversarie, la Roma ha già fatto 4 punti in più: i 2 con l'Atalanta e i pari contro Inter e Como. Gasperini è vicino a centrare la sua vittoria numero 30 in Serie A da quando allena la Roma. Un traguardo relativo, ma a suo modo importante, che l'uomo di Grugliasco può tagliare già alla 48ª panchina di campionato in giallorosso, prima rispetto ad alcuni suoi predecessori. Spalletti, ad esempio, impiegò 54 giornate per arrivare a 30 vittorie, mentre a Capello ne servirono 55 e a Mourinho 59.