Manca dal 10 aprile scorso, il giorno di Roma-Pisa, la sua ultima partita in giallorosso. Poi una lesione al tendine del retto femorale della coscia destra lo ha messo fuori causa, costringendolo ad operarsi e facendogli saltare in tutto 12 partite. Adesso Lorenzo Pellegrini è di fatto recuperato, la riatletizzazione è stata completata. Ed alla ripresa il vero grande rinforzo per Gian Piero Gasperini sarà proprio lui. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. A Como, alla ripresa, è facile che ritrovi una maglia da titolare, a distanza di sei mesi da quella partita con il Pisa. Sulla trequarti sinistra, infatti, Gasperini non ha ancora un titolare: per ora si stanno alternando Soulé e Mora. Ma Pellegrini è il vero candidato a diventare il padrone di quel ruolo.