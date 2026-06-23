D'Amico, Gasp e non solo. Poco prima dell'arrivo del direttore sportivo e del tecnico, infatti, a Trigoria si è rivisto pure Lorenzo Pellegrini. Nessuna trattativa per il rinnovo, ma un primo incontro con Tony D'Amico per conoscere - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - le intenzioni del club e l'abbraccio con Gasperini che ne ha chiesto la conferma. Da entrambe le parti c'è la voglia di proseguire il rapporto oltre la scadenza del 30 giugno, ma vanno definiti i dettagli su stipendio e durata del contratto. Nei prossimi giorni sarà l'entourage di Pellegrini ad occuparsi della faccenda.