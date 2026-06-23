Parola d'ordine: cedere. Il 30 giugno si avvicina e la dead line del Settlement Agreement agita i pensieri a Trigoria. Anche perché l'indicazione dei Friedkin è stata chiara e c'è la volontà/esigenza di chiudere i conti con la Uefa entro fine me-se. Rimandarli a giugno 2027, si porterebbe dietro troppe incognite che la proprietà Usa non intende affrontare. E i rinnovi? Possono attendere. Almeno questa settimana la priorità va ai calciatori utili per abbassare la soglia dei 50 milioni di plusvalenze che il club deve effettuare. D'Amico - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - se ne è reso conto e sta cercando di sacrificare soltanto uno dei big (tra Koné, Svilar, Ndicka e Pisilli) che a bilancio hanno un basso costo di ammortamento.

Già per Soulé, il discorso è diverso trovandosi a bilancio a 20 milioni con l'agente che gira per l'Europa in cerca di una proposta di almeno 40 milioni. L'indiziato numero uno continua così ad essere il francese. Intanto D'Amico sta provando a ricavare altre plusvalenze. In primis c'è Romano che la Roma valuta 6-7 milioni. Attese novità anche sul versante Ziolkowki: la richiesta del club giallorosso è di 20 milioni, cifra ritenuta troppo alta dal Nottingham Forest che per il momento non ha fatto nessun passo avanti.