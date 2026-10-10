C'è una chat su WhatsApp che custodisce il futuro del calcio argentino. Il gruppo si chiama “Europibes”, un neologismo diventato manifesto culturale per i ragazzi nati o cresciuti calcisticamente nei grandi club europei, ma rimasti fedeli al richiamo della Albiceleste. Trovatisi per la prima volta insieme nei raduni giovanili, talenti come Matias Soulé e Nico Paz, Alejandro Garnacho, Luka Romero, i fratelli Carboni hanno creato questo gruppo privato con un obiettivo chiaro: fare spogliatoio e accelerare l'integrazione culturale di chi parlava con la cadenza castigliana o italianizzata. La sosta di ottobre - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - ha segnato la storica promozione dei leader di quella chat nella nazionale maggiore di Lionel Scaloni, i due mancini Paz e Soulé, culminata nel debutto del giallorosso proprio dando il cambio al numero dieci di Fabregas contro il Burkina Faso il 4 ottobre.