Trovatisi per la prima volta insieme nei raduni giovanili, talenti come Matias Soulé e Nico Paz, Alejandro Garnacho, Luka Romero, i fratelli Carboni hanno creato questo gruppo privato con un obiettivo chiaro: fare spogliatoio e accelerare l'integrazione culturale

Redazione
WhatsApp Image 2026-10-07 at 13.48.35

Dybala-Paz: sfida nella sfida. Lo scontro generazionale tra i due 'diez' argentini

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

C'è una chat su WhatsApp che custodisce il futuro del calcio argentino. Il gruppo si chiama “Europibes”, un neologismo diventato manifesto culturale per i ragazzi nati o cresciuti calcisticamente nei grandi club europei, ma rimasti fedeli al richiamo della Albiceleste. Trovatisi per la prima volta insieme nei raduni giovanili, talenti come Matias Soulé e Nico Paz, Alejandro Garnacho, Luka Romero, i fratelli Carboni hanno creato questo gruppo privato con un obiettivo chiaro: fare spogliatoio e accelerare l'integrazione culturale di chi parlava con la cadenza castigliana o italianizzata. La sosta di ottobre - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - ha segnato la storica promozione dei leader di quella chat nella nazionale maggiore di Lionel Scaloni, i due mancini Paz e Soulé, culminata nel debutto del giallorosso proprio dando il cambio al numero dieci di Fabregas contro il Burkina Faso il 4 ottobre.

soule nazionale Argentina v Burkina Faso - International Friendly

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti