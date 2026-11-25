Sette stagioni al Psg, da prima stella del club dell'emiro del Qatar. E poi tre alla Roma, sfortunate per via di un problema fisico. Ma Javier Pastore si porta entrambe le squadre nel cuore, come racconta in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, "È stato un sogno pure portare la maglia della Roma, nonostante il mio infortunio all'anca".E un bel duello tra Lucho e Gasp.

"Entrambi entrano nella testa dei giocatori. Non sono solo bravi tatticamente e nel preparare le partite, ma anche nella gestione della squadra". Dybala dice di rispettare ma di non aver paura del Psg: ha ragione?"Qualsiasi giocatore a quei livelli non teme l'avversario. Si tratta di campioni preparati per questo tipo di partite. Dybala è uno spettacolo per il suo calcio, pericoloso in qualsiasi zona. Malen quest'anno è superiore a tutti gli altri attaccanti. E c'è Soulé, differente, tecnico, di classe per i dribbling e i gol".Quindi la Roma deve affidarsi a Malen e Dybala?"Con un Malen così in forma qualsiasi palla in area è quasi sempre gol ed è difficile fermarlo".Per lei meglio Parigi o Roma?"Roma è bellissima con gente splendida dove ho vissuto tre anni incredibili. Ci verrò di più da gennaio. Sono più spesso a Parigi perché mi ci sono sposato, vi sono nati i miei figli. Ma alla fine, il cibo italiano me lo porterei ovunque".