Una montagna russa di emozioni al Parco dei Principi. La Roma passa in vantaggio, subisce la rimonta del Paris Saint-Germain ma trova la forza di reagire e strappare un pareggio nel finale. A Parigi finisce 2-2, al termine di una partita intensa e ricca di colpi di scena. Dopo l'iniziale vantaggio firmato da Mario Hermoso, i padroni di casa ribaltano il risultato grazie alle reti di Zabarnyi e Dembélé. La squadra di Gasperini però, non si arrende e riesce a riacciuffare il pareggio con Donyell Malen, che trasforma il calcio di rigore del definitivo 2-2. Dopo le delusioni per le sconfitte contro Real Madrid e Manchester United, i giallorossi tornano a muovere la classifica europea, conquistando un punto prezioso soprattutto per il morale e per la prestazione offerta contro una delle squadre più forti d'Europa. Un pareggio che però serve a poco in ottica qualificazione. La Roma sale infatti a quota 5 punti, ma scivola al 25esimo posto, appena fuori dalla zona playoff. Gasperini sorprende tutti e lascia Malen in panchina per il big match contro il Paris Saint-Germain. Al centro dell'attacco ci sarà Santiago Castro, affiancato da Matias Soulé e Niccolò Pisilli. Novità anche a centrocampo, dove il tecnico giallorosso sceglie la coppia de Roon-Koné, con Cristante inizialmente in panchina. Sulle corsie laterali spazio a Wesley e Molina, mentre non cambia il terzetto difensivo davanti a Svilar: confermati Mancini, Ndicka ed Hermoso.

Prima Hermoso, poi Zabarnyi: è 1-1 all'intervallo

Dopo la spettacolare coreografia del Parco dei Principi, l'arbitro Nyberg dà il via alla partita con la Roma che prova subito a partire aggressiva. La prima occasione però è per il Paris Saint-Germain: Neves fa da sponda per Mayulu, che invece di calciare verso la porta cerca l'assist per Akliouche, che arriva in ritardo grazie anche all'ottima ostruzione di Wesley. Il ritmo è altissimo fin dai primi minuti e, dopo lo spavento iniziale, la Roma comincia a prendere campo grazie al solito pressing alto. Al quinto minuto arriva il vantaggio giallorosso, firmato da Mario Hermoso. Straordinaria giocata di Soulé sulla corsia sinistra: l'argentino salta due avversari, raggiunge il fondo e mette al centro un pallone perfetto per il difensore spagnolo che, dopo aver dato il via all'azione, si ritrova in posizione di centravanti e deve soltanto spingere in rete. Roma avanti dopo appena cinque minuti al Parco dei Principi. La risposta dei padroni di casa arriva con una grande incursione di Nuno Mendes, che supera Molina e Mancini prima di lasciar partire un sinistro troppo centrale, facile preda di Svilar. Poco dopo ottima combinazione tra Soulé e Wesley, con il brasiliano che salta Hakimi e cerca il compagno in area, trovando però soltanto la presa sicura di Safonov. Le due squadre continuano a giocare a ritmi forsennati, ma è soprattutto il pressing della Roma a mettere in difficoltà la costruzione dal basso del PSG, costretto a commettere errori insoliti. Al 18esimo, un appoggio sbagliato di Nuno Mendes favorisce la conclusione dalla distanza di Hermoso: il tiro è preciso, ma troppo centrale per impensierire Safonov. Alla mezz'ora arriva il pareggio del Paris Saint-Germain. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Hakimi, la difesa giallorossa si fa sorprendere e Zabarnyi trova l'1-1 con un colpo di testa sul primo palo. Troppo libero il centrale ucraino, perso sia da Soulé sia da Ndicka. Ancora un gol subito da calcio d'angolo per la Roma in questa Champions League. La squadra di Luis Enrique prova a sfruttare l'entusiasmo del momento e si rende nuovamente pericolosa con Nuno Mendes, ma il suo destro non crea particolari problemi a Svilar, bravo a distendersi e bloccare la conclusione. A cinque minuti dall'intervallo, la Roma sfiora il nuovo vantaggio, sugli sviluppi di un corner. Ndicka svetta più in alto di tutti e colpisce bene di testa, ma il pallone termina di pochissimo a lato. Dopo un solo minuto di recupero, Nyberg manda le squadre negli spogliatoi. Un'ottima Roma passa subito in vantaggio con Hermoso, ma si fa raggiungere alla mezz'ora da Zabarnyi. Al Parco dei Principi è 1-1 all'intervallo, al termine di un primo tempo giocato ad altissima intensità.

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Dembelé spaventa ma Malen la riprende: finisce 2-2

La ripresa si apre senza cambi ma con una Roma che conferma la volontà di aggredire altissimo il PSG. I giallorossi provano subito a rendersi pericolosi, ma il cross dalla sinistra di Soulé viene intercettato dalla difesa parigina. Passa meno di un minuto e sull'asse Soulé-Wesley-Hermoso la squadra di Gasperini costruisce un'altra grandissima occasione. A concludere l'azione è ancora il centrale spagnolo, che calcia al volo e sfiora la traversa. Altri due minuti e serve un autentico miracolo di Safonov per negare il 2-1 alla Roma. Protagonista assoluto è Pisilli, che recupera il pallone, lo protegge e percorre trenta metri palla al piede prima di servire Castro. L'argentino controlla, alza la testa e premia l'inserimento del compagno con un filtrante perfetto. Pisilli si presenta davanti al portiere e calcia di controbalzo, trovando però un riflesso straordinario di Safonov, che si abbassa in una frazione di secondo e respinge la conclusione. Al 54esimo il PSG riesce finalmente a uscire dalla pressione giallorossa e sfiora il vantaggio. Joao Neves si inserisce con i tempi giusti sul cross di Ferran Torres e colpisce di testa, mandando il pallone a pochi centimetri dal palo. Brivido per Svilar, che non avrebbe potuto fare nulla. All'ora di gioco Luis Enrique è il primo a cambiare, inserendo Dembélé e Zaïre-Emery al posto di Nuno Mendes e Ferran Torres. La svolta arriva proprio alla ripresa del gioco. Hakimi scappa via sulla corsia destra e viene steso in area da Wesley. Per Nyberg non ci sono dubbi: calcio di rigore per il PSG e ammonizione per il laterale brasiliano. Sul dischetto si presenta Dembélé, che al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo spiazza Svilar e completa la rimonta parigina. Gasperini corre subito ai ripari: dentro Dybala e Cristante, fuori Koné e Castro. Poco dopo arrivano altre sostituzioni, con Malen e Ghilardi che entrano nella Roma e Godts nel Psg. Al 73esimo l'episodio che cambia nuovamente la partita. Soulé calcia da distanza ravvicinata e trova l'opposizione di Vitinha, che respinge il pallone con un braccio. I giocatori giallorossi reclamano a gran voce il calcio di rigore, ma per Nyberg non c'è nulla. Sulla ripartenza è invece Svilar a salvare la Roma con un intervento straordinario sul mancino di Dembélé, evitando il possibile 3-1. A gioco fermo inizia un lungo controllo del VAR sull'intervento di Vitinha. Nyberg viene richiamato all'On Field Review e le immagini mostrano chiaramente il tocco di braccio: calcio di rigore per la Roma. Dagli undici metri si presenta Donyell Malen, che con la sua consueta rincorsa brevissima spiazza Safonov e firma il 2-2. Esplode il settore ospiti, che per la prima volta nella serata riesce a sovrastare l'incessante tifo del Parco dei Principi. La Roma prende coraggio e va subito vicinissima al clamoroso nuovo vantaggio. Triangolazione perfetta tra Malen, Dybala e il solito Hermoso, che arriva in corsa, calcia con il destro ma spedisce alto sopra la traversa. Nel finale le due squadre continuano a cercare il gol della vittoria, con le occasione per Fabián Ruiz, Hakimi, Dembelé e Malen che non riescono però a trovare la via della rete. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio di Nyberg. Una grande Roma esce dal Parco dei Principi con un punto prezioso, al termine di una partita spettacolare e ricca di emozioni. Dopo il vantaggio iniziale di Hermoso, i giallorossi subiscono la rimonta del PSG firmata da Zabarnyi e Dembélé, ma trovano la forza di reagire e riportare il risultato in parità grazie al calcio di rigore trasformato da Donyell Malen. Finisce 2-2 a Parigi, con la squadra di Gasperini che torna a casa dopo aver giocato alla pari contro i campioni d'Europa.

Il tabellino

Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes (59' Zaire-Emery); João Neves (79' Hernandez), Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche (79' Ndjantou), Ferran Torres (59' Dembelé), Mayulu (67' Godts).Chevalier, Marquinhos, Lucas Hernandez, Zaire-Emery, Beraldo, Fernandez, Godts, Dembelé.Luis Enrique.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (66' Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Wesley, De Roon, Koné (63' Cristante), Molina (66' Malen); Soulé (83' Lulli), Pisilli; Castro (63' Malen). A disposizione: Gollini, De Marzi; Koulierakis, Balerdi, Lulli, Ghilardi, Cristante, Dybala, Mora, Malen. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Nyberg (Svezia). Assistenti: Beigi - Söderkvist (Svezia). Quarto ufficiale: Ladebäck (Svezia). Var: Dankert (Germania). AVar: Kwiatkowski (Polonia).

Ammoniti: Mancini (R), Wesley (R)

Marcatori: 5' Hermoso (R), 31' Zabarnyi (P), 62' Dembelé (P), 78' Malen (R)