La Roma al pari dei campioni d’Europa. È questo il verdetto del Parco dei Principi. Un pareggio dal sapore di grandezza. I giallorossi hanno giocato alla pari, se non meglio, dell’undici fenomenale di Luis Enrique. E non era scontato alla vigilia. Gasp ha mandato un altro segnale: la sua Roma può giocarsela con tutti. Con i due gol messi a segno stasera, poi, è arrivato l’ennesimo piccolo record di questa gestione da fantascienza. Come riporta Opta, i giallorossi sono andati a segno almeno due volte per dieci gare di fila. Non succedeva dal 1929-30. Inarrestabili. E il meglio deve ancora venire.