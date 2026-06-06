Se Greenwood dovesse direzionarsi davvero verso altri lidi, allora la Roma è pronta a virare sul piano B. Che non si allontana poi tanto dall'inglese, considerando che l'uomo individuato come alternativa gioca anche lui a Marsiglia e si chiama Igor Paixao, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il brasiliano in miniatura (è alto appena 1,68) che a Trigoria seguono dai tempi del Feyenoord, anche in virtù delle prestazioni nelle quattro sfide dirette di Europa League tra 2023 e 2024 (in cui il brasiliano segnò ai giallorossi due reti). Il brasiliano piace anche tanto a Gasperini, che prima di andare via da Bergamo lo aveva segnalato all'Atalanta nel caso di un eventuale addio di Ademola Lookman (guarda caso poi finito proprio all'Atletico Madrid). Costato 30 milioni un anno fa, il Marsiglia oggi per cederlo ne chiede almeno 35. Sempre, però, con la solita postilla. I francesi hanno uno bisogno disperato di fare cassa e di vendere, per non mettere a rischio la partecipazione alla prossima Europa League. Insomma, tra Turchia e Spagna le insidie su Greenwood sono forti. Ma l'alternativa in caso a Trigoria è già pronta.