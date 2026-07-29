Dopo appena venti giorni la campagna abbonamenti della Roma è già finita. Staccate tutte le 40.000 tessere messe a disposizione, 37mila i rinnovi mentre circa 3000 i nuovi abbonati che si erano iscritti alla 'Waiting List'. Nessuna vendita libera e non si andrà oltre poiché il club lascia dei posti vuoti per poter vendere i biglietti durante la stagione: "La campagna abbonamenti 2026/27 si è conclusa. Grazie a tutti i tifosi, ci vediamo allo stadio!". Ad agosto partirà la vendita per gli abbonamenti per le coppe che comprenderanno le prime quattro partite della fase campionato più l'ottavo di Coppa Italia. Chi è in possesso di quello valido per la Serie A avrà diritto ad una fase di prelazione.