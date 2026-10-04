Roma-Inter a Massa, ma il trend coi giallorossi è pessimo. Gasp sorride: "Sarà perfetto"

Il Responsabile Commissione Arbitri Nazionale Serie A e Serie B Daniele Orsato si racconta. L'ex direttore di gara di Schio ha parlato di diversi argomenti a 'La Gazzetta dello Sport', passando dal personale a quella che è la linea da seguire per gli arbitri, prendendo Roma-Inter da esempio.

Dalle nuove regole Ifab all'uso ridotto del Var che abbiamo visto in queste prime giornate di campionato: come le giudica? "Penso che siano tanto giusti quanto fondamentali gli accorgimenti introdotti. Si gioca di più e ci si ferma molto meno. Così ne guadagna lo show, anche se ovviamente per gli arbitri è più faticoso perché hai meno pause. In più, alleni le nostre squadre ad avere una dimensione internazionale".

Si è parlato di linea Orsato. Lei cosa ne pensa? "Penso che non mi fa impazzire il termine in sé, credo sia più una questione di metodo. Come le dicevo spingo i miei ragazzi a essere decisi e a prendersi le proprie responsabilità. Tutti i nostri arbitri devono essere preparati atleticamente e tecnicamente. Bisogna correre e fischiare, senza pensare al pubblico o agli errori. Si valuta tutto dopo. L'uso del Var? Serve, certo, ma deve intervenire solo nel caso di evidente errore. Non possiamo fischiare fallo a ogni contatto. L'arbitro deve decidere e avere credibilità, soprattutto agli occhi dei giocatori in campo".

L'ha citato lei il Var: Va bene responsabilizzare gli arbitri, ma c'è chi si è lamentato per gli errori fatti in questa prima parte di stagione. In alcuni casi sarebbe stato meglio sfruttare l'aiuto della tecnologia? "Offenderei la sua intelligenza se dicessi il contrario. È vero, in questo inizio di stagione abbiamo fatto degli errori - e non vanno fatti - ma potevano essere pure di più. Siamo andati meglio di come pensavo. È calcio non PlayStation, ci sono state situazioni in cui abbiamo sbagliato - vedi Rowe trattenuto da Kalulu in Juventus-Atalanta -, e in quei casi il Var avrebbe aiutato".

Ci sono state anche cose positive, però. "Assolutamente, guardate la gestione di Roma-Inter da parte di Massa. Il direttore di gara durante le partite dovrebbe "scomparire", non deve essere protagonista, nessuno deve parlare della sua direzione. E potrei citarle altri mille episodi positivi. Sono contento del lavoro della mia squadra e possiamo solo migliorare".