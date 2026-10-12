Chi se lo sarebbe aspettato che a confezionare il primo 0-0 del campionato sarebbero stati Fabregas e Gasperini, due allenatori nati per attaccare? Nel turno in cui Allegri ne ha fatti 3... Ma il calcio è come la donna secondo Guido Gozzano: "Mistero senza fine bello!". La Roma si è fatta Malen. L'olandese ha spaccato in due il match del Sinigaglia facendosi cacciare al 9' della ripresa, per un'entrata dura su Kaiki che potrebbe costargli un paio di turni e quindi Napoli. I giallorossi, scrive Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport, nel secondo, in inferiorità, hanno dovuto contenere il Como che Fabregas ha plasmato sempre più aggressivo. Da qui lo 0-0 che piace più a Gasp e non solo per il fattore trasferta. E Gollini è stato il migliore. La notizia dell'infortunio di Svilar era caduta nell'Urbe come la sconfitta di Canne. Ora Gasp sa che il sostituto è pronto per il Real Madrid e ha recuperato Pellegrini, capitano dalle 350 presenze, festeggiate con un palo. Il sostituto di Cristante, De Roon, dato per bollito altrove, ha corso più di tutti (11,6 km). Dybala ha giocato un altro match per intero, pieno di grazia e sacrificio. Al fischio finale, Gasperini alza i pugni come se avesse vinto. E in effetti questo punto, su un campo fatale alla Roma nelle ultime tre trasferte di campionato, vale molto più di uno. Anche se la Lazio è due gradini più in su, in cima alla classifica. Per ora non conta, sta arrivando il Real.