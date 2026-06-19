Napoli e Roma, in attesa di incrociarsi sul campo, si stanno già fronteggiando nella ricerca all'esterno destro di fascia. Nahuel Molina è l'ultima tentazione in casa Napoli: Manna si è mosso, spinto da Allegri che già lo voleva ai tempi della Juventus. Ma nella chiacchierata esplorativa, il ds azzurro ha scoperto che sull’argentino si è mossa ultimamente anche la Roma. E gli sarà scappato un sorriso, visto che la stessa scena è già successa nelle scorse settimane per Dodo. Il brasiliano della Fiorentina, infatti, è stato uno dei primi nomi fatti da Gasp ai suoi dirigenti. L'argentino dell'Atletico - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - ha ancora un anno di contratto e voglia di cambiare aria. L'Italia gli piace, ci tornerebbe volentieri e il Napoli ha un’arma in più per convincere l’Atletico a cedere. Simeone stravede per Mathias Olivera e l'uruguaiano ancora oggi è lusingato dall’interesse dell'Atletico. Lo scambio, allora, non è fantascienza ma c'è bisogno di tempo, visto che i giocatori sono al Mondiale. E la Roma, invece, spera di sfruttare questo tempo a proprio favore, magari riuscendo a formulare l’offerta giusta per convincere l’Atletico e sbaragliare la concorrenza.

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E poi c'è Dodo, appunto, che piace assai ad Allegri, ma anche a Gasperini. Solo che Manna in questo momento ha un potere di spesa limitato su quel ruolo specifico. La Roma, invece, è proprio a caccia di un esterno di fascia che vada a comporre la coppia di titolari insieme a Wesley. L’ideale per D'Amico sarebbe trovare uno a sinistra (e gli occhi sono su Matteo Ruggeri, che Gasp conosce alla perfezione), in modo tale di riportare Wesley a destra. Ma anche la soluzione Dodo stuzzica l’appetito, ma comporterebbe la permanenza di Wesley dall'altra parte del campo. La Fiorentina valuta il giocatore 15-17 milioni di euro, ma a Trigoria sono convinti di poter scontare un prezzo diverso, anche in virtù del fatto che tra dodici mesi si libera a parametro zero.