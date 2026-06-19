Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

Si sblocca la situazione D'Amico per la Roma. A una settimana dall'annuncio ufficiale del nuovo direttore sportivo, con carica dal primo luglio 2026, come riporta 'Sky Sport' è arrivata la deroga per la piena operatività del dirigente da giallorosso già da subito. Lo Statuto della Lega Serie A infatti non permette che un ds in questo caso rappresenti più di una società nella stessa stagione sportiva. Per questo la Roma e D'Amico avrebbero dovuto attendere altri 12 giorni. Una tappa importante per il club giallorosso, vista la situazione che in qualche modo rallentava le operazioni che hanno (quasi) tutte una scadenza abbastanza precisa e incalzante come quella del 30 giugno.