Nasce la nuova Roma con le ali robuste e il talento dei trequartisti nei sedici metri. Oltre a Dybala, libero di inventare dietro a Malen e al vice Castro, ci sarà pure un alter ego più giovane: il tanto atteso Rodrigo Mora, cresciuto nel Porto, fine dicitore che si accentra e anche esterno abituato a danzare lungo la linea di gesso. Un giovane importante in procinto di rinforzare la squadra di Gian Piero Gasperini, insieme ad altri profili vecchi e nuovi che oggi daranno al progetto tattico del tecnico più nitide fattezze. Perché - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - al centro della mini-rivoluzione giallorossa di agosto si incrociano le traiettorie di alcuni destini forti: quello del portoghese, per il quale brillano già gli occhi di Gasp, ma anche quello di Nahuel Molina, atterrato ieri all'aeroporto di Ciampino e pronto oggi dopo le visite e la firma a cominciare la nuova avventura a Trigoria. E così, con il rientrante Manu Koné, Gasp si ritroverà con tante certezze in più oggi.