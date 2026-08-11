Non risponderà esattamente all'identikit dell'esterno sinistro d'attacco, ma il nome scelto dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo è Rodrigo Mora. Il ds D'Amico da due giorni, senza sosta, è in trattativa con il Porto, sfruttando la potente mediazione di Jorge Mendes, agente tra i tanti anche di Rodrigo Mora. Il portoghese, spiegano da Trigoria, è nei radar romanisti da tempo, ma l'accelerata è arrivata nelle ultime 48 ore, quando l'accordo raggiunto col procuratore - contratto da 2 milioni a stagione per 5 anni - ha messo la Roma in una posizione di vantaggio rispetto al Galatasaray. Anche sul cartellino - scrive Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera' - una quadra è stata trovata, con una valutazione complessiva vicina ai 40 milioni. La volontà di tutte le parti coinvolte è quella di arrivare a una fumata bianca il prima possibile, mettendo così a disposizione di Gasperini il calciatore su cui lavorare in vista dell'inizio della stagione. Sempre nel meeting gallese, la proprietà ha ribadito la necessità di fare qualcosa anche in uscita. I nomi più gettonati al momento per generare plusvalenze sono quelli di Soulé e Ziolkowski.