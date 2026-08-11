Un equilibratore tattico: chi conosce bene Luis Henrique, polizza di rendimento sulle fasce, lo definisce così. Un uomo di corsa e re-golarità. E la Roma, che di tanto equilibrio avrà bisogno lungo il sentiero minato del campionato e della Champions, potrebbe a stretto giro blindare entrambi i corridoi laterali con l'esterno dell'Inter che tracce palpabili ha lasciato nell'ultima stagione, su è giù lungo le fasce. L'interesse del club giallorosso è cresciuto di molto nelle ultime ore, a tal punto da rendere l'esterno dell'Inter un obiettivo prioritario rispetto a Destiny Udogie del Tottenham che sembrava in un primo momento in pole. La Roma - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - è pronta a presentare una proposta importante: tra i 25 e i 30 milioni per il brasiliano. Una cifra significativa, che il presidente Beppe Marotta e lo stesso Ausilio vogliono valutare in attesa di un nuovo incontro previsto per oggi. E lui, Luis Henrique, del resto, sa già come poter soddisfare le future richieste di Gian Piero Gasperini con la sua versatilità e dopo una stagione in cui ha saputo imparare nel frattempo dagli errori che talvolta, come tanti, ha commesso.