Lorenzo Pellegrini è già a Trigoria, Manu Koné e Nahuel Molina quasi. In attesa di nuovi arrivi dal mercato, Gian PieroGasperini potrà contare su tre rinforzi niente male oggi alla ripresa degli allenamenti dopo il ritiro in Galles. Prima un pranzo con tutta la squadra, poi l'allenamento al pomeriggio. A cui non parteciperà ancora Pellegrini alle prese da giorni con l'ultima fase di terapie dopo la ricaduta dell'infortunio muscolare al retto femorale della coscia destra. L'ex capitano, fresco di nuovo contratto, si aggregherà - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - in gruppo dopo Ferragosto. Sarà subito a disposizione, invece, Koné che ha finito ieri le vacanze post Mondiale. Il francese per ora non ha offerte importanti se si esclude un timido sondaggio del Chelsea. A meno di sorprese, quindi, dovrebbe restare a Roma.