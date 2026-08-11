Il francese seguirà anche un percorso di lavoro personalizzato per mettersi subito in pari con il resto dei compagni

Redazione
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Molina è arrivato a Ciampino: il primo “Forza Roma” e l’abbraccio dei tifosi

In attesa dei nuovi acquisti, Gasperini ritrova Koné e accoglie Molina. Oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico e arrivano due rinforzi "mondiali". Entrambi sono arrivati fino in fondo, il francese ha giocato la finalina contro l'Inghilterra mentre l'argentino - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è sceso in campo nella finale persa contro la Spagna. Manu dopo un'estate con le valigie in mano è pronto a tornare a disposizione. Koné seguirà anche un percorso di lavoro personalizzato per mettersi subito in pari con il resto dei compagni. Il giorno della prima in campionato contro la Fiorentina si avvicina e l'allenatore non può fare a meno di lui, salvo colpi di scena del mercato.

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