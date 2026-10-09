Venti gol alla Sorianese tanto per non perdere il ritmo e prepararsi al meglio alla sfida di domenica contro il Como. leri mattina la Roma ha svolto un test amichevole a porte chiuse a Trigoria contro la squadra laziale che milita in Eccellenza. II risultato finale è stato di 20-0. Un modo per ripartire dopo la lunga sosta ma soprattutto per permettere a Gasperini di testare le condizioni dei reduci dalle nazionali, fatta eccezione per gli argentini Soulé, Balerdi e Castro che hanno svolto lavoro defaticante dopo il lungo viaggio, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. In campo c'erano, invece, Wesley e Malen ormai. A convincere Gasp, però, e stato Rodrigo Mora che ora è in pole nella corsa alla terza maglia in attacco. Il motivo è anche tattico. Fabregas, infatti, gioca con la difesa a 4 così come Fiorentina e Atalanta, le due partite in cui Mora è partito titolare. Il portoghese, reduce dalle imprese con l'Under 21, potrebbe essere la carta giusta per bloccare la costruzione dal basso del Como.