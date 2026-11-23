Altra tegola per Rensch. L'olandese - fermo da 20 giorni per un problema all'adduttore - si è fermato nuovamente per un infortunio al flessore. Oggi effettuerà nuovi controlli per stabilire i tempi di recupero, ma sicuramente salterà la sfida contro il Paris Saint Germain in programma mercoledì a Parigi. Una tegola per Gasperini che sulle fasce avrà a disposizione Wesley, Lulli e Molina. Il primo giocherà a sinistra, mentre sulla destra il ballottaggio tra gli altri due terzini. Out anche Pellegrini che tornerà nel 2027, mentre è da valutare Balerdi che convive da diverse settimane con un problema alla caviglia. Tutto ok per Svilar che ha subito una lieve distorsione del ginocchio, ma giocherà contro il PSG in Champions League.