Il grande lavoro di Gasperini è sotto gli occhi di tutti. La Roma vola e gran parte del merito del tecnico che viene applaudito da tutti. Anche Emiliano Viviano - ex portiere e oggi opinionista di SportMediaset - ha speso parole al miele per lui: "A chi farei una statua? Mi son trovato bene con tanti in carriera ma una statua va fatta secondo me a Gasperini perché ha raccolto meno di quello che ha seminato in carriera, non ha mai allenato grandissime squadre a parte oggi la Roma". Piovono gli elogi nei confronti di Gasperini che ha riportato la Roma in Champions League e quest'anno sogna lo scudetto.