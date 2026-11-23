Wesley è sempre più al centro della Roma. Un fenomeno quando veste la maglia giallorossa e un fenomeno anche social. Un brasiliano di nuova generazione che ama anche divertirsi fuori dal campo, ma su TikTok. Le prestazioni in campo sono da incorniciare. Quest'anno gli manca il gol, ma ha già messo a referto ben sei assist (cinque in campionato e uno in Champions League). Il triplo rispetto alla passata stagione nella quale si era fermato a due. Un jolly per Gasperini che lo schiera sia a destra che a sinistra e che a Parma ha spaccato la partita col suo ingresso in campo. Wesley dentro il rettangolo verde lo conoscono un po' tutti: imprescindibile per Gasp ma anche per Ancelotti che da quando allena il Brasile non lo ha mai escluso dalla lista dei convocati. Ultimamente i tifosi stanno conoscendo anche i suoi hobby fuori dal campo. Mettendo da parte la separazione con la moglie che fa parte della sua vita privata, sono in tantissimi a seguirlo.

Ieri, per esempio, ha acceso la diretta tre volte arrivando a ottenere 896mila 'mi piace' la prima volta, 401mila la seconda e 493mila la terza. Un totale di 1.790.000 'like' nel giro di cinque ore. Ieri sera era al quinto posto tra le live più viste in Italia. Numeri incredibili. I tifosi che inizialmente lo avevano criticato ora lo apprezzano anche perché le prestazioni in campo sono da top player. Piace a tutti anche davanti allo schermo, forse un po' meno a Gasperini.

Da GTA alle donazioni: come funzionano le live su TikTok

Oltre al calcio una delle grandi passioni di Wesley sono i videogiochi e nelle sue dirette su TikTok passa il tempo a giocare allae in questi giorni ha sfruttato l'onda dell'uscita di GTA 6 per andare virale. Ma non c'è solamente questo. Il brasiliano usa il social anche per chiacchierare con i suoi amici brasiliani emaschili e femminili famosi in Sudamerica. Un modo che permette anche gli altri di andare virale e soprattutto di aumentare le donazioni. Infatti, si può anche guadagnare grazie agli utenti che possono inviare dei regali virtuali: una rosa vale poco più di un centesimo mentre un leone può fruttare circa 350 euro (il 50% lo trattiene TikTok). E Wesley non è l'unico. Kvaratskhelia, per esempio, da qualche giorno ha iniziato una carriera da streamer su Twitch per giocare a GTA 6. Un nuovo mondo che inevitabilmente coinvolge i giocatori, anche quelli fortissimi.