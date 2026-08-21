Roma, restyling sulle fasce: da Henrique a Udogie e Cacciamani, focus esterno

Fofana è stato messo in stand by. Dopo Mora la Roma si concentra sull'esterno basso. Il nome che mette tutti d'accordo è Luis Henrique dell'Inter, con cui va trovata la quadra economica. Si può prendere a 25 milioni, ma con una formula diversa dal prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Negli ultimi giorni D'Amico capirà il budget per l'ala sinistra e se poter affondare per Fofana, molto dipenderà da eventuali cessioni. Ziolkowski piace al Neom, Soulé al Sunderland.