Negli ultimi giorni D'Amico capirà il budget per l'ala sinistra e se poter affondare per il belga del Lione, ma molto dipenderà da eventuali cessioni
Roma, restyling sulle fasce: da Henrique a Udogie e Cacciamani, focus esterno
Fofana è stato messo in stand by. Dopo Mora la Roma si concentra sull'esterno basso. Il nome che mette tutti d'accordo è Luis Henrique dell'Inter, con cui va trovata la quadra economica. Si può prendere a 25 milioni, ma con una formula diversa dal prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Negli ultimi giorni D'Amico capirà il budget per l'ala sinistra e se poter affondare per Fofana, molto dipenderà da eventuali cessioni. Ziolkowski piace al Neom, Soulé al Sunderland.
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