Massimo Mauro, quando pensa al nostro campionato, parte da complimenti sentiti alla sua Lazio "è una meravigliosa realtà, una grande sorpresa", ma da sportivo guarda anche dall'altra parte del Tevere e, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, esalta le scelte di Gasperini, facendo magari anche con un augurio speciale.La Lazio una sorpresa che non... sorprende più." Non me la sento di dire che lotterà per lo scudetto, ma mi farebbe molto piacere se ci fosse una grande sorpresa: potrebbe essere che lo scudetto lo vince una romana e non l'Inter"Include quindi anche la Roma..."È l'altra realtà che mi sta piacendo di più, perché regge nonostante l'infortunio di Dybala e qualche altra tegola. Regge perché Gasperini manda a quel paese chi gli dice di gestire, di non giocare alla Garibaldina, di snaturare la sua realtà quando vince 2-0: chi solleva queste critiche non capisce che la Roma riesce a reggere i primi posti proprio perché ha la mentalità giusta che deriva anche dal giocare sempre nella stessa maniera. Se si tirasse indietro diventerebbe un'altra cosa, non riuscirebbe a fare quanto fatto fino a ora. Poi però c'è la solita Inter...".