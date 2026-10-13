Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi ha parlato anche della corsa scudetto inserendo la Roma. Queste le sue parole: "L’Inter. Chivu ha un organico nettamente più forte della concorrenza e può avere problemi solo se la sua squadra non riuscirà ad avere intensità e voglia di continuare a vincere. Se poi devo scegliere un’alternativa ai nerazzurri, allora mi piacerebbe che fosse la Roma, per le idee, la mentalità e la carriera che ha fatto Gasperini. Ma ho alcuni dubbi sulla continuità che i tre suoi big potranno avere per tutto il campionato...".

A chi si riferisce in particolare? "A Dybala, Malen e Koné, che è un centrocampista meraviglioso, ma non ha nella costanza il suo forte. Anche se magari quando gioca male non te ne accorgi perché comunque è uno che corre, contrasta e non si risparmia mai. La Roma dipende molto dal rendimento di questi tre giocatori, perché le seconde linee non sono all’altezza. Per esempio, se l’argentino giocherà tutte le partite sarà un conto. Se, invece, sarà disponibile, com’è sempre stato nella sua carriera, per metà campionato, il rendimento della squadra di Gasperini sarà un altro".