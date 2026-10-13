La Roma è stata la squadra che lo ha scoperto, portandolo in Italia quando era solo una dolce speranza dell'Atletico Mineiro. José Mourinho, invece, è l'allenatore con cui ha vinto uno scudetto (e mezzo), facendo anche parte per sei mesi di quel gruppo che con l'Inter centrò il magico Triplete. Ecco anche perché domani sera Amantino Mancini guarderà con un occhio particolare

Roma-Real Madrid. Anche perché, poi, la sua Roma il Real lo ha già battuto. Ed anche eliminato. Successe negli ottavi di finale della Champions 2007-08 e il 2-1 dell'andata, all'Olimpico, venne griffato proprio dal suo gol. A conti fatti decisivo...

Il 19 febbraio 2008 la Roma vinse una gara storica. La ricorda? "E come dimenticarla... Quella era una Roma che giocava un calcio bellissimo. E l'atmosfera all Olimpico quel giorno era meravigliosa, di quelle che si vivono solo in Champions. Una partita indimenticabile. E segnare sotto la Curva Sud in quel modo, contro il Real Madrid, è stato un sogno. Momento bellissimo, in un palcoscenico unico".

Che sfida si aspetta domani? "Sarà una bella partita, con l'Olimpco strapieno a spingere. Spero che la Roma possa fare una grandissima gara, magari vincendo. Sarebbe una vittoria chiave per la Champions".

Quella Roma era anche la grande avversaria dell'Inter di Mourinho, che lei poi ha avuto come allenatore in nerazzurro. Che ricordi ha di José? "In quegli anni lì eravamo i principali rivali dell'Inter, erano due squadre che giocavano bene al calcio. L'esperienza con Mou a Milano è stata positiva. Durante la prima stagione è andato tutto bene e abbiamo vinto lo scudetto. Nel secondo anno io sono andato male, non sono riuscito ad esprimere il mio meglio. Ma comunque ho un ottimo ricordo di Mourinho, è un grandissimo allenatore".

La Roma può dare fastidio all'Inter nella corsa allo scudetto? "Certamente. È partita bene, ha iniziato il campionato con continuità di risultati e prestazioni, che è un aspetto importante per chi vuole vincere. L'Inter è avvisata...".