Cambiano i piani della proprietà americana. Il ritorno dei Friedkin a Roma era previsto nelle prossime ore, ma i presidenti texani hanno deciso di posticipare il loro viaggio in Italia a causa del Thanksgiving (festa del Ringraziamento), festività a cui la famiglia è particolarmente legata e che trascorrerà negli Stati Uniti. Slitta, dunque, a dicembre - prima di Natale - il loro arrivo a Trigoria e il summit con Gasperini e il ds D'Amico in vista del mercato di gennaio che sarà fondamentale, come riporta Radio Manà Manà. Al momento dalla famiglia Friedkin non è arrivata alcuna comunicazione sul budget a disposizione per la finestra invernale nonostante i grandi risultati raggiunti finora dal lato sportivo. Il tecnico e il direttore giallorosso attendono ancora indicazioni e il momento giusto per la riunione che sarà essenziale per continuare a far bene da qui a fine stagione.