Tutto è iniziato proprio lì, allo stadio Olimpico Grande Torino, quando il 18 gennaio scorso Gian Piero Gasperini mandò in campo per la prima volta Donyell Malen con la maglia della Roma. L'olandese era sbarcato a Ciampino appena quattro giorni prima, ma ci mise un niente ad ambientarsi: subito gol annullato in avvio per un fuorigioco millimetrico, gioiello di piatto subito dopo a superare Paleari su assist di Dybala (che lo aveva innescato anche sull'azione precedente). Ecco, la favola italiana di Donyell è nata lì. E lì domani pomeriggio punta a tornare al gol, dopo non esser riuscito a festeggiare né con l'Atalanta né contro il Fenerbahçe, in Champions League. Gasp dovrebbe mettere da parte la formula col trequartista centrale, tornando a quella che più sente sua, con i due trequartisti laterali alle spalle del centravanti. Considerando che Dybala potrebbe riposare (almeno inizialmente), l'allenatore romanista dovrebbe schierare Mora sul centrosinistra e Soulé dall'altra parte. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. t La partenza dell'olandese è di quelle scintillanti, considerando i cinque gol messi a segno contro Fiorentina e Lecce. Adesso però vuole rimettere i giri giusti al motore. Anche perché segnare domani vorrebbe dire diventare il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzare più di cinque gol dopo le prime 4 giornate di campionato (gli altri Manfredini - 7 gol nel 1960/61 - e Totti, 6 nel 2001/02). Il centravanti olandese va infatti servito nello spazio, soprattutto quando va in profondità, con quel primo controllo orientato con cui riesce spesso e volentieri a tagliar fuori dalla marcatura il diretto avversario.