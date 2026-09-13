La Roma corre verso la sfida di domani pomeriggio contro il Torino e molto probabilmente farà a meno di Manu Koné. Almeno dal 1'. II francese ieri si è allenato a parte e potrebbe quindi osservare un turno di riposo. Si scalda così Pisilli, che va verso la sua prima partita da titolare. A disposizione di Gasperini anche Pellegrini pronto a tornare tra i convocati. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. In difesa Balerdi è in vantaggio su Ghilardi per prendere il posto di un Mancini appannato, a destra dovrebbe rivedersi Lulli. In attacco staffetta Dybala e Soulé.