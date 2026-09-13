Alle 13:30 Gian Piero Gasperini parlerà a Trigoria alla vigilia di Torino-Roma, sfida valida per la quarta giornata di campionato in programma domani (lunedì 14) con fischio d'inizio alle 18:30 allo Stadio Olimpico-Grande Torino. Per il match contro i granata Gasp vorrà sicuramente optare per un turn-over ragionato alla seconda delle tre gare in poco più di una settimana, con uno sguardo rivolto alle fatiche di Champions contro il Fenerbahce e allo scontro in casa contro l'Inter di sabato prossimo. E da Trigoria non arrivano ottime notizie. Stando a quanto raccontato Il Tempo, infatti, ieri Lulli non si è allenato a causa di un'influenza. Il terzino classe 2007, sperò, spera di partire con i compagni: vuole sfidare il quasi-compagno Cacciamani, fresco di rinnovo col Toro, e fare bene davanti agli occhi del CT Mancini, che secondo Il Corriere dello Sport sarà presente in tribuna. La rifinitura sarà decisiva per il 19enne di Palestrina, così come per Koné e Pellegrini: il centrocampista francese ha un problema al ginocchio che non desta preoccupazione ma sicuramente non sarà rischiato (anche ieri si è allenato a parte, ma a Torino dovrebbe giocare Pisilli al fianco di Cristante), mentre il 7 spera di raccogliere la prima convocazione stagionale.