Marten de Roon è ormai un giocatore della Roma dallo scorso 30 agosto. Ma qualcuno a Bergamo non ha ancora accettato né evidentemente perdonato la scelta del centrocampista olandese di lasciare l'Atalanta dopo 11 anni. Ieri sera, durante la partita (poi persa) contro il Cagliari, i tifosi neroazzurri hanno mostrato uno striscione contro l'ex capitano della Dea: "Hai scelto di passare nella nostra storia ma non di appartenerle... Addio bandierina". Parole dure, forti, che ribadiscono quanto già espresso all'indomani del trasferimento di de Roon nella Capitale, lo scorso 1° settembre, nel match contro il Bologna: "Grazie per questi 11 anni, sarebbe stato bello salutarsi in nerazzurro. Una cosa è certa, un'altra bandiera è andata persa". Nonostante alla base del passaggio dell'ex numero 15 dell'Atalanta alla Roma ci sia il rapporto con Gasperini, la possibilità di giocare la Champions League e il fatto di essere finito ai margini del progetto neroazzurro con Sarri, il popolo bergamasco ancora non ha mandato giù la scelta dell'olandese.

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