Il calciomercato della Roma non è ancora finito. Dopo l'ormai imminente ufficialità della cessione di Salah-Eddine al Panathinaikos e la chiusura della sessione estiva di calciomercato, il ds D'Amico è già al lavoro in vista di gennaio. La squadra, come sottolineato a più riprese da Gasperini, deve essere completata. In estate non è arrivato il famoso esterno sinistro di piede destro che Gasp chiede ormai da un anno e mezzo. E nella short-list di nomi nel mirino resta vivo l'interesse per Endrick. L'attaccante brasiliano del Real Madrid è chiuso dalla folta concorrenza offensiva dei Blancos e quest'anno non ha ancora trovato spazio. Secondo Il Corriere dello Sport, il classe 2006 rappresenterebbe la soluzione ideale per l'attacco di Gasp. D'Amico starebbe lavorando per un'operazione in prestito, inserendo un eventuale riscatto e un contro-riscatto a favore del Real. Un trasferimento simile a quello con cui lo scorso gennaio Endrick si trasferì al Lione, anche se allora fu un prestito oneroso con bonus legati all'impiego del brasiliano.